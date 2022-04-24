Жокей из Новой Зеландии «угостил» себя и лошадь метамфетамином в честь дня рождения

Анализ крови новозеландского жокея Рошель Локетт и ее лошади показал наличие метамфетамина. Издание New Zealand Herald сообщило, что запрещенное вещество выявили после того, как спортсменка выиграла скачки.

Сначала Локетт не сказала, как метамфетамин попал в анализы крови ее лошади. Спортсменка отметила, что сама она употребляла наркотик в только в ноябре 2021 года.

В правдивости свежих положительных тестов Локкет все же призналась. Жокей сказала, что прибегла к наркотику в честь дня рождения. Она отмечала его за два дня до гонки. Локкет подтвердила, что наркотик употребила не только она сама, но и лошадь.

Спортивный дуэт не допустят к соревнованиям в ближайшие три года Однако Локетт и ее лошадь смогут вернуться на манеж быстрее. Для этого жокею надо продержаться без запрещенных веществ полтора года. Также нарушителям предписали вернуть в бюджет организатора соревнования около 4428 американских долларов. Сумма поступит на счет гоночного клуба «Отаки-маори».