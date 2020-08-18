Жодинский телеканал закрыли в Белоруссии после трансляции разгона акции протеста

Руководителя Жодинского телеканала Эльшада Акберова уволили после трансляции видео с разгоном протестующих в Белоруссии. Сам телеканал закрыли.

Об увольнении сообщил «Интерфакс» со ссылкой на протокол общего собрания участников ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».

«Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Белоруссии», — приводит агентство текст протокола.

Владельцы телеканала единогласно решили прекратить его вещание и остановить публикации в социальных сетях.

17 августа к забастовкам в Белоруссии присоединились сотрудники государственных радиостанций и телеканалов. СМИ выступили за отмену результатов выборов президента и цензуру. Ведущие ушли из студий, а вместо новостей включили музыку.

Ситуация в Белоруссии обострилась после обнародования ЦИК результатов выборов президента республики. По данным Центризбиркома, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% жителей страны. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После этого в Минске и других белорусских городах начались массовые протесты, которые переросли в стычки с силовиками.