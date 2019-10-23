Жнец в теле дальнобойщика. В Англии остановили фуру с 39 трупами

Английская полиция задержала на въезде в страну грузовик, заполненный трупами. В кузове нашли тела 39 людей, которые приехали из Болгарии в поисках лучшей жизни. Среди них был ребенок.

Английские полицейские надолго запомнят 23 октября, когда остановили грузовик с 39 трупами. За рулем был 25-летний водитель из Северной Ирландии.

Фура выехала из Болгарии 19 октября — в ее кузове прятались мигранты. Она прибыла через валлийский порт Холихед, но все нелегальные пассажиры — 38 взрослых и ребенок — к тому времени погибли. Теперь водителя заподозрили в убийстве.

Причина смерти 39 человек не указана, но полиция не исключает, что люди умерли от удушья — они несколько дней сидели в непроветриваемом контейнере, в котором еще и не было достаточного количества кислорода для почти 40 человек.

Правоохранительные органы занимаются опознанием тел, но отмечают, что это может занять много времени. Пока даже неясно, откуда родом эти люди.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что «потрясен трагедией в Эссексе и будет следить за ходом расследования».

За 20 лет это самый массовый случай гибели нелегальных иммигрантов в Великобритании. В июне 2000 года в английском порту Дувр в грузовом контейнере нашли тела 58 человек из Китая. 54 мужчины и четыре женщины умерли от удушья. Они пытались найти убежище в Англии, но лишь двое остались в живых.

В 2015 году подобный случай произошел в Австрии, только жертв было почти вдвое больше. В стране тогда нашли грузовик с более чем 70 нелегальными мигрантами. Лишь в 2019 году суд Вены приговорил четырех организаторов перевозки людей к пожизненному заключению. Контрабандистов признали виновными в торговле людьми и убийстве. Тогда люди умерли из-за недостатка кислорода.