Жюри «Оскара» предложили тестировать. Оно игнорирует женщин-режиссеров

Британская актриса Кэри Маллиган сочла недооцененными фильмы женщин-режиссеров, не получивших в этом году признания от Американской киноакадемии. По ее мнению, «Оскара» надо было дать им, просто жюри их фильмы не захотело или не успело посмотреть.

В интервью издание Variety звезда «Великого Гэтсби» заявила, что нельзя посмотреть фильмы «Стриптизерши» Лорин Скафарии, «Прощание» Лулу Ванг и «Маленькие женщины» Греты Гервиг, и не понять, что они заслуживают признания. Маллиган заподозрила, что челны жюри попросту их не смотрели и предложила запретить им голосование до тех пор, пока они не докажут, что видели все фильмы-номинанты.

В последние годы актриса приняла осознанное решение сотрудничать с женщинами-режиссерами. Маллиган назвала прогрессом тот факт, что упомянутые ею фильмы вообще вошли в шорт-лист. Но, по ее мнению, это все детские шаги.

Например, «Маленькие женщины» Греты Гервиг получили шесть номинаций на «Оскар», но сама она не была признана в категории «Лучший режиссер». «Стриптизерши» и «Прощание» не получили вообще ничего.

Возможно, для претензий актрисы есть основание, сообщило издание. Многие консультанты «Оскара» признавались в частном порядке, что многие члены жюри не успевают посмотреть большинство фильмов-претендентов до составления списков номинантов. Многие из них невероятно занятые люди, поэтому убедиться в том, что они видели все киноленты невозможно. Обычно они выбирают киноленты в соответствии с собственными приоритетами или выбирают те фильмы, которые, по их мнению, могут понравиться публике. Тем более, если в титрах стоит имя известного режиссера.

Премию за лучшую женскую роль Гильдия киноактеров США вручила Рене Зеллвегер за работу над фильмом «Джуди».