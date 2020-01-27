    27 января 2020, 20:28

    Жюри «Оскара» предложили тестировать. Оно игнорирует женщин-режиссеров

    Анастасия Кукова

    Британская актриса Кэри Маллиган сочла недооцененными фильмы женщин-режиссеров, не получивших в этом году признания от Американской киноакадемии. По ее мнению, «Оскара» надо было дать им, просто жюри их фильмы не захотело или не успело посмотреть.
    Жюри «Оскара» предложили тестировать. Оно игнорирует женщин-режиссеров

    В интервью издание Variety звезда «Великого Гэтсби» заявила, что нельзя посмотреть фильмы «Стриптизерши» Лорин Скафарии, «Прощание» Лулу Ванг и «Маленькие женщины» Греты Гервиг, и не понять, что они заслуживают признания. Маллиган заподозрила, что челны жюри попросту их не смотрели и предложила запретить им голосование до тех пор, пока они не докажут, что видели все фильмы-номинанты.

    В последние годы актриса приняла осознанное решение сотрудничать с женщинами-режиссерами. Маллиган назвала прогрессом тот факт, что упомянутые ею фильмы вообще вошли в шорт-лист. Но, по ее мнению, это все детские шаги.

    Например, «Маленькие женщины» Греты Гервиг получили шесть номинаций на «Оскар», но сама она не была признана в категории «Лучший режиссер». «Стриптизерши» и «Прощание» не получили вообще ничего.

    Возможно, для претензий актрисы есть основание, сообщило издание. Многие консультанты «Оскара» признавались в частном порядке, что многие члены жюри не успевают посмотреть большинство фильмов-претендентов до составления списков номинантов. Многие из них невероятно занятые люди, поэтому убедиться в том, что они видели все киноленты невозможно. Обычно они выбирают киноленты в соответствии с собственными приоритетами или выбирают те фильмы, которые, по их мнению, могут понравиться публике. Тем более, если в титрах стоит имя известного режиссера.

    Премию за лучшую женскую роль Гильдия киноактеров США вручила Рене Зеллвегер за работу над фильмом «Джуди».