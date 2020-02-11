Жюри Евровидения раскритиковали за русский язык и назвали козлами

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала участников отбора Евровидения и жюри за русский язык. По ее мнению, так они показывают пренебрежение к украинскому.

Ницой обратилась к Асоль, которая училась в Великобритании и хорошо говорит по-английски. Писательница отметила, что в Британии девушка всегда говорила на английском и не переходила на русский, поэтому Ницой не понимает, почему на Украине та не говорит на украинском.

«Ты презираешь только украинский? Ибо какая разница, на каком языке, я знаю все равно — это пренебрежительное отношение к украинскому. К языку нации, которую едешь представлять», — написала Лариса Ницой в Facebook.

В то же время писательница предположила, что девушка просто еще не обучена уважать украинский язык. Намного сильнее, по ее мнению, провинились члены жюри, которые тоже говорили на русском. Ницой написала, что не критикует их профессионализм, но презирает за язык. Она назвала их «слабыми лжецами» и «козлами».

В целом Ницой осталась довольна тем, что многие исполнители говорили на украинском, даже певец из Грузии. Таких артистов она посчитала «ягодками» и «звездочками».

В субботу в Киеве выбрали первых трех финалистов национального отбора на Евровидение. Следующий этап пройдет 15 февраля.