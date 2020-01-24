Жизнь впавшего в кому гонщика «Дакар» перестали искусственно поддерживать
Издание Motorsport напомнило, что Стравер не смог справиться с мотоциклом и врезался в дюну 16 января. В этот момент он проходил последний этап ралли. После аварии у спортсмена не было сердцебиения в течение 10 минут. Прибывшие врачи реанимировали спортсмена, но в сознание он не пришел.
В критическом состоянии на вертолете Стравера привезли в Эр-Рияд. В местной больнице врачи обнаружили у него перелом шеи и повреждение мозга. Они пояснили, что спортсмен вряд ли очнется, но если это произойдет, то он будет «овощем».
В начале этой недели гонщика привезли в Нидерланды. В больнице его подключили к аппарату жизнеобеспечения, который помогал ему дышать. Родственники решили, что аппарат можно отключить.
Официально о смерти Эдвина Стравера объявили в пятницу. Спортсмену было 48 лет. Он в третий раз участвовал в ралли «Дакар». Лучшим его результатом было 30-е место.