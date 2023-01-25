Мир 25 января 2023, 07:17 Жизнь сербов напрямую зависит от успешного завершения Россией спецоперации — политолог Политолог Гайич заявил, что выживание Сербии зависит от успеха России в СВО РИА «Новости»

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Судьба Сербии напрямую зависит от успеха России в спецоперации. Об этом URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.

По его мнению, президент Сербии Александр Вучич может не выдержать давления Запада и согласится на НАТО-вскую сделку. Единственным сдерживающим фактором, по мнению Гайич, является страх перед своим народом.

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«Думаю, что мы входим в зону жесткой турбулентности. Это все вопрос выживания нашего государства. Мы зависим на самом деле сейчас от успеха русской армии», — отметил он.

По словам профессора, если Россия победит, то у сербов есть шанс сражаться и остаться на исторической сцене. Если же потерпит поражение, то это будет полнейшая национальная катастрофа для народа.

При этом Гайич добавил, что сербы уже негодуют и ждут скорейшей отставки Вучича. Народ не желает выступать против России и стать западной марионеткой.

Ранее лидер сербов во время совещания Сербской прогрессивной партии заявил, что может покинуть пост, если его отставка спасет страну. Некоторые партийцы открыто заявили, что нельзя вести переговоры с Евросоюзом и США наугад.