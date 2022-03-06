«Жизнь с новой страницы». Восстановление инфраструктуры началось на освобожденных территориях в ДНР

Специалисты Донецкой народной республики начали восстанавливать инфраструктуру освобожденных населенных пунктов. Об этом сообщило МЧС ДНР.

«Жизнь с новой страницы начинается в ряде освобожденных населенных пунктов Тельмановского и Новоазовского районов. Павлополь, Талаковка, Новоселовка, Мирное — в ближайшее время эти поселки будут обеспечены всем необходимым», — заявило министерство республики в своем Telegram-канале.

Как отметили в МЧС, жителям названных четырех поселков стали выдавать гуманитарную помощь. Людям предоставляют продуктовые и гигиенические наборы. Специалисты ГК «Донбассгаз» изучили состояние системы газоснабжения. Они привезли сжиженный газ в Павлополь и Мирный.

«Спасибо, что беспокоитесь. Мы долго вас ждали. Думаю, что все будет хорошо», — сказала одна из жительниц Мирного.

Для решения проблем населения ДНР оперативные группы межведомственного штаба проводят встречи с людьми. Специалисты подготовили площадку для размещения строительной техники, которая займется возведением временной переправы через реку Кальмиус между Гранитным и Тельманово.