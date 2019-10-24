Жизнь после Brexit. Британский парламент принял новую политическую программу

У них Brexit на носу, а они за экологию топят. Протесты влетели британцам в копеечку Подробнее

Документ был предложен ранее британским премьером Борисом Джонсоном. Королева упомянула в своей речи 26 законопроектов, касающихся регуляции различных сфер политической жизни Великобритании после Brexit.

В частности, кабмин предложит парламенту пересмотреть политику иммиграции, сельского хозяйства, рыболовства и торговли.

Борис Джонсон в четверг сообщил, что Евросоюз собирается перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату. Сам премьер ранее был против переноса даты и даже обещал, что выйдет из ЕС совсем без сделки, но в четко установленные сроки.