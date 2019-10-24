Жизнь после Brexit. Британский парламент принял новую политическую программу
Британский парламент в четверг принял новую политическую программу на 2020 год, представленную ранее Елизаветой II в своей тронной речи, сообщило агентство Reuters. За новый правительственный проголосовали 310 членов парламента, против были 294 человека.
У них Brexit на носу, а они за экологию топят. Протесты влетели британцам в копеечкуПодробнее
Документ был предложен ранее британским премьером Борисом Джонсоном. Королева упомянула в своей речи 26 законопроектов, касающихся регуляции различных сфер политической жизни Великобритании после Brexit.
В частности, кабмин предложит парламенту пересмотреть политику иммиграции, сельского хозяйства, рыболовства и торговли.
Борис Джонсон в четверг сообщил, что Евросоюз собирается перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату. Сам премьер ранее был против переноса даты и даже обещал, что выйдет из ЕС совсем без сделки, но в четко установленные сроки.