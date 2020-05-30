Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) существует уже несколько десятков лет и решает серьезные проблемы. Трамп — политик спонтанный и непредсказуемый. Его отказ финансировать ВОЗ ничего существенно не изменит. Люди как жили, так и будут жить на Земле.

«Жизнь на Земле от этого (отказа Вашингтона финансировать ВОЗ — прим. ред.) не остановится. Не будет он (американский лидер Дональд Трамп — прим. ред.) сотрудничать с ВОЗ — другие страны будут сотрудничать. Европейские страны уже осудили его это решение. Мы тоже устами Марии Захаровой сказали, что это неправильное решение», — заявил во время беседы с «360» сенатор Владимир Джабаров.

Собеседник добавил, что на реализацию планов Трампа по созданию новой системы мирового здравоохранения уйдут годы. Сейчас глава США мечется в своей предвыборной гонке и понимает, что он откровенно проиграл в борьбе с коронавирусом.

«Теперь он пытается найти виноватого. То у него Китай виноват был, а теперь еще ВОЗ стала виновата. Только господин Трамп делает все вовремя», — отметил Джабаров и назвал отказ Штатов финансировать ВОЗ большой ошибкой.

29 мая стало известно, что США официально прекращают финансировать ВОЗ. Трамп отметил, что перенаправит деньги, речь идет о 450 миллионах долларов в год, «на другие нужды». Глава Соединенных Штатов допустил создание альтернативы Всемирной организации здравоохранения.