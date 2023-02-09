Мир 09 февраля 2023, 04:09 Живых детей спасли из-под завалов на третий день после землетрясения в Турции Спасатели в Турции спустя трое суток после ЧП достают из-под завалов выживших детей

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На третий день после сильнейшего землетрясения турецкие шахтеры и спасатели продолжают вытаскивать из-под завалов выживших детей. Кадры чудесного спасения публикуют в местных социальных сетях.

Агентство Anadolu описывает несколько случаев спасения детей, пробывших под завалами трое суток. В провинции Хатай на юге Турции из-под обломков здания спустя 33 часа после землетрясения удалось спасти женщину с двумя дочерями. В городе Шанлыурфа спустя 47 часов из-под завалов спасли шестилетнего ребенка. Спустя 67 часов в Хатае извлекли живыми двух иностранных граждан, один из которых ребенок.

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Шансы достать из-под обломков живых людей уменьшаются с каждым часом, однако спасателям удается найти выживших, в том числе детей.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло ночью 6 февраля, днем случился повторный толчок, который не уступал по силе первому. Сейсмологи зафиксировали не менее 285 повторных подземных толчков, большинство имели магнитуду от 3 до 6. Число погибших, по последним данным, превысило 12 тысяч человек.