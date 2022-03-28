facebook_pixel
    28 марта 2022, 22:27

    «Живы благодаря России». Жители Донбасса привыкли к постоянным обстрелам со стороны ВСУ

    Жительница Новотроицка: мы живы благодаря России

    Александра Ломейко, Андрей Васильев

    Жители Донбасса признались, что за восемь лет привыкли к постоянным обстрелам. Женщина из поселка Новотроицкое под Волновахой в беседе с «360» поблагодарила российских военных.

    Пожилая сельчанка подчеркнула, что людей на землях Донбасса пытались «учить жить».

    «В Донбассе мы все привыкли [к обстрелам]. Это наша жизнь. К нам пришли, <…> меня пришли учить жить», — сказала пенсионерка.

    Она добавила, что сейчас в поселок привозят гуманитарную помощь и распределяют ее по-честному. Никаких обид местные жители не держат.

    «Спасибо России, благодаря ей мы живы», — заявила женщина.

    По словам жительницы Новотроицкого, в Россию уехала ее внучка с двумя правнуками. Родные периодически созваниваются.

    «Первый раз уезжали в 2017 году, вернулись. Когда начались сильные обстрелы — уехали в Россию назад. Сильно стреляли, и мы настояли», — пояснила пенсионерка.

    На вопрос, как ей сейчас живется, женщина ответила, что находится на своей земле и чувствует себя хозяйкой.

    «Хорошо. Я дома», — заключила она.