Живущую в Айя-Софии кошку Гли не станут выгонять из мечети

Кошку приютили в соборе больше десяти лет назад. У нее есть собственный аккаунт в Instagram, где можно увидеть фотографии зеленоглазой кошечки на фоне стен собора. Жители Стамбула, которые часто приходили погладить Гли, забеспокоились, что после того, как храм поменяет статус, милое животное могут выгнать. Однако власти Турции заверили, что в мечетях всегда рады котам.

«Эта кошка стала очень известна, на территории собора живут и другие, менее популярные. Хочу вас успокоить, животных никто не тронет. Мы всегда рады их видеть в наших мечетях», — сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Социальную сеть кошечки ведет местный экскурсовод. Он считает, что кошка стала популярна из-за своей любви позировать посетителям для их фотографий.

Еще один знаменитый кот, Мостик, со своим Instagram рассказал, что закончил работу по строительству Крымского моста и теперь готовится к новым приключениям.