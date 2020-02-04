Живущий в Ухане россиянин назвал обстановку в городе спокойной

Россиянин Павел Личман, который оказался в эпицентре разгула коронавируса — китайском Ухане — успокоил сограждан. Он рассказал, что обстановка в мегаполисе стабильная, а китайские власти называют достоверные цифры о погибших и заразившихся.

Как Личман рассказал телеканалу «Звезда», уехать из города из-за карантина он не может, но жизнь здесь идет своим чередом.

«Если верить новостям, то, конечно, люди прибегают к крайним мерам, но то, что видим мы, все проходит спокойно, размеренно, работают магазины, аптеки. Единственное, не работает общественный транспорт, перестало ходить такси», — сообщил собеседник.

Он добавил, что российское правительство организовало экстренную эвакуацию россиян, которые оказались в закрытых из-за коронавируса китайских городах. Соотечественники начнут улетать домой уже 4 февраля. По словам Личмана, все факторы говорят о том, что власти Поднебесной выдают абсолютно честную информацию о разгуле заразы и не занижают данные о жертвах вируса.

С декабря 2019 года, когда из Уханя поступили первые сообщения о заразившихся коронавирусом, от новой инфекции умерли 426 человек. Заразились более 20 тысяч человек. По данным МИД Китая, заражение 2019-nCoV — это всего 2,1% от всех инфекционных заболеваний. От ОРВИ в Китае умирают гораздо чаще.