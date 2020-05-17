    17 мая 2020, 22:03

    Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

    Александра Каширина

    Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского артиста Сергея Писаренко о присоединении Крымского полуострова. Интервью было выложено на YouTube-канале ISLND TV.
    Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

    Во время разговора бывший КВН-щик рассказал, что сейчас проживает в Киеве и участвует в украинской юмористической передаче «Дизель шоу». Он упомянул, что его родители и дочь остались в России, он часто их навещает. По словам юмориста, он пока не намерен получать украинское гражданство.

    Писаренко рассказал, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, не обращая внимание на сложные отношения между государствами. «В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — отметил Писаренко.

    Под конец журналист спросил его мнение о возвращении Крыма в состав России. Юморист ответил, что не желает разговаривать о политике. «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», — пожаловался он и предложил Иванову закончить интервью.

    Ранее сообщалось, что 6 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился планом по возвращению Крыма.