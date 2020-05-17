Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время разговора бывший КВН-щик рассказал, что сейчас проживает в Киеве и участвует в украинской юмористической передаче «Дизель шоу». Он упомянул, что его родители и дочь остались в России, он часто их навещает. По словам юмориста, он пока не намерен получать украинское гражданство.

Писаренко рассказал, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, не обращая внимание на сложные отношения между государствами. «В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — отметил Писаренко.

Под конец журналист спросил его мнение о возвращении Крыма в состав России. Юморист ответил, что не желает разговаривать о политике. «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», — пожаловался он и предложил Иванову закончить интервью.

Ранее сообщалось, что 6 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился планом по возвращению Крыма.