03 февраля 2023, 21:05
Живущих в тылу украинцев обвинили в слабости
Зеленский пожаловался на потерявших боевой дух украинцев
Жители удаленных от линии фронта украинских городов потеряли боевой дух и забыли о событиях, которые происходят на востоке страны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после саммита с лидерами Евросоюза.
Глава государства подчеркнул, что участвующих в боях военных поддерживает не только сила оружия, которую предоставляют страны-партнеры, но и дух внутри государства.
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«Я считаю, что с самого начала наш дух был крепче. А сейчас вижу, как люди в некоторых городах находятся на отдыхе. Это слабость», — привел слова Зеленского сайт «РБК- Украина».
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Президент подчеркнул, что сегодня главная задача не допустить реванша и помнить, что сейчас не время для отдыха. Зеленский призвал жителей объединиться и вернуть себе боевой дух.
«Без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в наших руках. Мы готовы. Надеюсь, что вы тоже», — призвал сограждан Зеленский.
В ходе своего выступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не станут уходить из Артемовска, несмотря на большие потери. Он подчеркнул, что борьба продолжится до последнего.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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