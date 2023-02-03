Мир 03 февраля 2023, 21:05 Живущих в тылу украинцев обвинили в слабости Зеленский пожаловался на потерявших боевой дух украинцев РИА «Новости»

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Жители удаленных от линии фронта украинских городов потеряли боевой дух и забыли о событиях, которые происходят на востоке страны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после саммита с лидерами Евросоюза.

Глава государства подчеркнул, что участвующих в боях военных поддерживает не только сила оружия, которую предоставляют страны-партнеры, но и дух внутри государства.

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«Я считаю, что с самого начала наш дух был крепче. А сейчас вижу, как люди в некоторых городах находятся на отдыхе. Это слабость», — привел слова Зеленского сайт «РБК- Украина».

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Президент подчеркнул, что сегодня главная задача не допустить реванша и помнить, что сейчас не время для отдыха. Зеленский призвал жителей объединиться и вернуть себе боевой дух.

«Без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в наших руках. Мы готовы. Надеюсь, что вы тоже», — призвал сограждан Зеленский.

В ходе своего выступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не станут уходить из Артемовска, несмотря на большие потери. Он подчеркнул, что борьба продолжится до последнего.