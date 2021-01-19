Живущие в США россияне столкнулись с проблемами после отключения телефонов в консульстве

Генконсульство РФ в Нью-Йорке осталось без телефонной связи: линии отключила американская сторона. Из-за этого у российской диаспоры возникли огромные проблемы.

Не работает, уточнило в Теlеgrаm РИА «Новости» со ссылкой на консула, несколько десятков телефонных линий. От связи их отрезали одновременно.

«У российский диаспоры в связи с отключением телефонной связи в генконсульстве РФ в Нью-Йорке возникают огромные проблемы», — заявил представитель дипмиссии.

Городские телефоны консульства перестали работать 18 января, сообщила дипломатическая миссия в Twitter.

«Периодически возникают перебои с доступом в интернет», — добавили дипломаты, посоветовав по всем интересующим вопросам обращаться по электронной почте.

Подобная ситуация, подчеркнула «Газета.ru», возникла впервые.

Американская сторона, пояснил источник в консульстве, сослалась на технические проблемы. Что именно произошло, не уточняется. Решить вопрос не могут уже двое суток.