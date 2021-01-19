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    19 января 2021, 20:43

    Живущие в США россияне столкнулись с проблемами после отключения телефонов в консульстве

    Александра Ломейко

    Генконсульство РФ в Нью-Йорке осталось без телефонной связи: линии отключила американская сторона. Из-за этого у российской диаспоры возникли огромные проблемы.

    Не работает, уточнило в Теlеgrаm РИА «Новости» со ссылкой на консула, несколько десятков телефонных линий. От связи их отрезали одновременно.

    «У российский диаспоры в связи с отключением телефонной связи в генконсульстве РФ в Нью-Йорке возникают огромные проблемы», — заявил представитель дипмиссии.

    Городские телефоны консульства перестали работать 18 января, сообщила дипломатическая миссия в Twitter.

    «Периодически возникают перебои с доступом в интернет», — добавили дипломаты, посоветовав по всем интересующим вопросам обращаться по электронной почте.

    Подобная ситуация, подчеркнула «Газета.ru», возникла впервые.

    Американская сторона, пояснил источник в консульстве, сослалась на технические проблемы. Что именно произошло, не уточняется. Решить вопрос не могут уже двое суток.