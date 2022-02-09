Живущие в Сеуле россияне рассказали об отношении корейцев к РФ

Россияне, живущие в столице Южной Кореи, рассказали изданию Lenta.ru, как местные жители, с которыми они столкнулись, относятся к России.

Молодые люди заметили, что корейцы не проявляют к России особого интереса. Среди старшего поколения преобладает негативное отношение, поскольку они считают ее страной, недружественной США. Представители младшего поколения не столь предвзяты к РФ.

«Для молодого корейца, зачастую не столь обремененного политическими догмами, Россия — это любопытное, но слишком экзотическое место. Они считают, что туда, может, и стоило бы съездить, но только после Италии, Франции, Англии, США и других более популярных мест», — поделились собеседники издания.