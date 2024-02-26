Мир 26 февраля 2024, 21:19 Живущие на Украине венгры получили сообщения с угрозами расправы ТСН: закарпатские венгры получили угрозы и требования покинуть Украину РИА «Новости»

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Неизвестные устроили массовую рассылку сообщений с угрозами в Telegram на номера членов венгерской общины, живущей в Закарпатской области Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Журналисты редакции в своем Telegram-канале опубликовали скриншот с присланным сообщением. Текст на венгерском языке сопровождался плакатом украинских националистов с фразой «Мадьяров на ножи».

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В основном сообщении говорится, что венгерская диаспора должна покинуть территорию Украины, в противном случае, ей грозят «чистки».

Редакция выяснила, что сообщения поступают от аккаунтов, зарегистрированных на мобильных операторов Казахстана, Киргизии, а также Боснии и Герцеговины.

Регулярно блокирующий пакет военной помощи Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно упрекал Киев в ущемлении прав закарпатской диаспоры.

В конце декабря прошлого года политик заявил, что отношения между двумя странами уже несколько лет находятся на очень плохом уровне из-за решения украинских властей.

Орбан напомнил, что еще в 2015 году живущие в Закарпатье венгры лишились всех прав, как национальное меньшинство, включая возможность вести обучение детей на родном языке. Венгерский премьер подчеркнул, что только после восстановления всех прав жителей Закарпатья можно начать говорить о восстановлении отношений.