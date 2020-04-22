Живущая в Южной Корее россиянка рассказала, как страна смогла предотвратить вспышку коронавируса

«До сих пор, несмотря на то что у нас 10,5 тысячи зараженных, Корея не ввела общую самоизоляцию. <…> У нас не было такого массового карантина, как это проходит сейчас в России, Казахстане и других странах, но у нас были отменены фестивали и мероприятия, на которых предполагалось массовое скопление людей», — рассказала девушка.

Все школы и университеты, где учебный год начинается с марта, перевели на дистанционное обучение. Удаленка коснулась и компаний, но только тех, в которых можно работать дистанционно. Остальные выстроили деятельность, соблюдая требования санитарной безопасности.

Всех приезжающих из-за границы обязали проходить двухнедельную самоизоляцию только с апреля. Ранее по прибытии нужно было просто каждый день отмечать симптомы в специальном приложении. Анализы на коронавирус и лечение полностью оплачивают власти страны. По этой причине корейцы массово прошли все тесты.

«У нас в стране очень большое количество медицинских учреждений, которые могут принять у себя большинство пациентов. В связи с этим ни один зараженный не проходит лечение на дому», — отметила Виктория.

В связи с тем, что сейчас в стране все меньше случаев заражения, корейские власти решили ослабить ограничительные меры. В городах уже начинают открываться спортзалы, хотя посетителей все еще просят быть в масках и держать дистанцию в полтора-два метра. Девушка отметила, что корейцы продолжают гулять в парках, однако либо рано утром, либо поздно вечером, когда меньше людей.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на 21 апреля в стране 10 683 случая заражения COVID-19. За эти сутки зафиксировано только девять.