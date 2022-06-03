Живущая в Италии россиянка рассказала, что местные жители стали снимать украинские флаги со зданий

Уроженка Перми, переехавшая в Италию еще в 90-х годах, рассказала об изменившемся отношении местных жителей к беженцам с Украины. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам женщины, если ранее итальянцы старались всячески помогать вынужденным переселенцам, то сейчас ситуация изменилась. Многие из них начали снимать украинские флаги со зданий, сообщила «Политика сегодня».

«К акциям украинских беженцев итальянцы относятся неоднозначно, многие просто смеются. Большая часть людей рассуждает так: „У нас свои проблемы, а на нас еще навесили помощь украинским беженцам“», — сказала она.

Россиянка отметила, что с начала спецоперации итальянские власти запрещали выступления российских артистов и проведение культурных мероприятий.