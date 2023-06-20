Мир 20 июня 2023, 14:57 Живучесть российского «Аллигатора» с оторванным хвостом оценили в США Обозреватель The Drive Ньюдик восхитился Ка-52 после полета с оторванным хвостом РИА «Новости»

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Конструктивные особенности отечественного разведывательного вертолета Ка-52 в зоне спецоперации позволяют ему выполнять боевые задачи даже с оторванной хвостовой частью. Об этом в материале для издания The Drive написал обозреватель Томас Ньюдик.

Журналист обратил внимание на распространяемые в социальных сетях кадры полета вертолета с вырванной хвостовой частью.

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«Любой другой вертолет после подобного повреждения неминуемо бы упал, перейдя в неконтролируемое вращение, либо попросту развалился в воздухе. „Аллигатор“ спокойно вернулся на базу и спас экипаж», — написал Ньюдик.

По мнению обозревателя, экипаж спасла уникальная конструкция Ка-52, при которой даже потеря киля не является для машины большой проблемой.

«У пассажиров и экипажа вертолета есть все основания быть благодарными инженерам за такую конструкцию техники», — добавил он.

Ранее американские СМИ назвали Ка-52 суперхищником на поле боя.