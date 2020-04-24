Животных в уральском зоопарке продадут из-за отсутствия денег на их содержание

Сейчас в зоопарке живут медвежонок, рысь, верблюдица, косули, совы, лисы, енотовидные собаки, страусы, лисы и много других животных. Хакимов рассказал, что «лисы принесли лисят, бернские зенненхунды, енотовидные собаки и еноты-полоскуны — щенков».

«Мы хотели оставить лисят и щенков, есть проекты по развитию зоопарка, а теперь вынуждены выставить их на продажу, чтобы купить корм остальным животным», — объяснил он.