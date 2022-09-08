«Животных придется усыпить»: в британском зоопарке испугались огромных счетов за электричество | 360°

Мир 08 сентября 2022, 05:32 Поделиться Telegram

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Viber «Животных придется усыпить»: в британском зоопарке испугались огромных счетов за электричество Владелец зоопарка в Британии допустил усыпление животных из-за огромных счетов за энергию Unsplash/Patrick Beznoska

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Ущерб британским зоопаркам от энергетического кризиса оказался настолько велик, что некоторые владельцы стали задумываться об усыплении животных ради сокращения расходов, передал телеканал ITV.

Владелец частного зоопарка в городе Саутенд-он-Си Филип Миллер рассказал, что счета за электричество выросли с 240 тысяч до 750 тысяч фунтов стерлингов. Такие расходы делают невозможным содержание животных — многим животным зимой нужно обеспечить специальные условия: согревать или охлаждать их 24 часа в сутки.

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«Из-за этого животных придется либо усыпить, либо найти им другой дом, вот только все остальные зоопарки оказались в той же ситуации», — пояснил Миллер.

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В конце августа британские СМИ сообщили о «космическом» росте цен на энергию. Это может привести к тому, что каждый четвертый гражданин Соединенного Королевства не станет включать отопление. Британцы надеются на инициативу премьера Лиз Трасс по заморозке цен на энергоресурсы, однако эта идея может стоить бюджету порядка 130 миллиардов фунтов стерлингов.

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