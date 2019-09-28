Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Какую он сыграл роль в жизни Киева, какими качествами обладал и кто может занять его место, «360» рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Волкер играл важную роль. Он был спецпредставителем все-таки де-факто не столько госдепартамента и тем более не президента Трампа. Он скорее пытался курировать пресс-службу США, которая осуществляет свою политику на Украине», — отметил он.

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Многие годы Волкер жестко принуждал Киев никоим образом не соглашаться на мир и продолжать войну на Донбассе, отметил политолог. Он также мешал выполнению Минских договоренностей.

Кроме того, спецпредставитель США придумал комбинацию с оккупацией Донбасса, которую назвал вводом миротворцев. Марков объяснил ее суть. Сначала в Донбасс пришли миротворческие подразделения ООН и взяли под контроль весь восток страны. После этого разоружились все воинские подразделения ДНР и ЛНР. А затем появились спецслужбы, и начались репрессии против тех, кто не поддерживал бандеровский режим.

Помимо этого, Волкер выступал за создание новой войны в Донбассе, которую он хотел провести перед президентскими выборами в России в 2018 году.

«Он буквально выставлял России ультиматум с требованием согласиться на этот план оккупации Донбасса якобы силами миротворцев, а де-факто — американцами и американскими союзниками», — рассказал Марков.

Именно Волкер был человеком, который в большей степени защищал политические репрессии на Украине, убийства, пленение и пытки тысячи людей. Это все на его совести Сергей Марков.

Именно поэтому политолог надеется на скорый арест Волкера. Он верит, что в ближайшем будущем бывшего спецпредставителя США представят перед судом Украины за соучастие в преступлениях.

Марков пока не может назвать точные причины ухода Волкера. Американец мог оказаться в политической изоляции после ухода экс-президента Украины Петра Порошенко и почувствовал свою ненужность. Или, возможно, американский лидер Дональд Трамп понял, что Волкер «сыграл большую роль в баллотировании расследования» в отношении коррупции со стороны Байденов — отца и сына. Кроме того, спецпредставитель США оказался в изоляции на Украине, и поэтому президент Владимир Зеленский сам попросил Трампа убрать его. Волкер мог мешать главе Украины делать шаги в сторону Минских соглашений.

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Политолог считает уход Волкера очень хорошей новостью.

«Уходит один из самых главных виновников продолжения вины на Донбассе, один из главных виновников политических репрессий и убийств сотен жертв бандеровского режима, один из самых коррумпированных украинских политиков», — подытожил Марков.

На место Волкера есть много претендентов. Но, вероятно, эту должность никто не получит, считает собеседник телеканала. Дело в том, что спецпредставитель — «нерегулярная должность».