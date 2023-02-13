Мир 13 февраля 2023, 02:55 Живого человека вытащили из-под завалов в Турции спустя 160 часов после землетрясения ТАСС: спасатели нашли живого мужчину спустя 160 часов после землетрясения в Турции РИА «Новости»

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Команда спасателей из трех стран достала мужчину из-под завалов в Турции спустя более 160 часов с момента землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения», — отметили в пресс-службе.

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В ведомстве рассказали, что операция по спасению длилась более четырех часов. Работы усложнялись тем, что велись в темное время суток. Кроме того, был серьезный риск обрушения конструкций.

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Ранее сообщалось, что под завалами в турецком Хатае через 149 часов после землетрясения румынские военные отыскали 35-летнего мужчину. По данным СМИ, когда пострадавшего доставали из-под завалов, он жаловался на клаустрофобию.

По последним данным, погибли жертвами катастрофы в Турции стали 29 605 человек, ранения получили 80 278.