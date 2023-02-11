Мир 11 февраля 2023, 08:00 Живого человека достали из-под завалов в Турции через пять дней после землетрясения «Анадолу»: в Турции 20-летний парень провел под завалами 116 часов и выжил РИА «Новости»

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Живого 20-летнего парня извлекли из-под завалов в Кахраманмараше через 116 часов после землетрясения. Об этом сообщило турецкое агентство «Анадолу».

Молодого человека спасли пожарные муниципалитета Сакарья при поддержке команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС. Юношу передали медикам.

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Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Турции погибла российская семья: муж, жена и двое детей. Сначала у спасателей была надежда извлечь их из-под завалов живыми, однако сначала мертвыми обнаружили женщину и ребенка, затем отца семейства, а потом и второго ребенка.

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Землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Турции ранним утром 6 февраля. Завалы обрушившихся зданий до сих пор разбирают, но с каждым днем шансов людей живыми все меньше. На данный момент известно более чем о 20 тысячах погибших, ранены около 80 тысяч человек.

Более 90 тысяч строений в Стамбуле признали потенциально опаснымипри землетрясениях.