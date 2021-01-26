Жительницы Мьянмы татуировками отпугивали похитителей

Похищение женщин из соседних селений ради брака долгие годы было популярно среди мужчин Мьянмы (Бирмы). Поэтому местным жительницам с раннего детства делали татуировки на лице, чтобы испортить их красоту и сделать менее привлекательными для противоположного пола.

Сейчас этот обычай отошел в прошлое, напомнил портал Daily Mail. С 1962 года правительство страны запретило похищения на законодательном уровне. Похвастаться татуировками в наше время могут только очень пожилые жительницы Мьянмы.

Как стало известно Мedialeaks, итальянский фотограф Марко Вендителли сделал серию фотографий, чтобы зафиксировать исчезающую традицию. Участницы фотосессии рассказали ему, что девочкам татуировки начинали делать с 12-летнего возраста.

Однако не все женщины наносили рисунки для отпугивания потенциальных женихов. Некоторые тату показывают, к какому племени принадлежит его обладательница.

Вдохновленный талантливой игрой Софи Тернер в сериале «Игра престолов», ее муж, музыкант и актер Джо Джонас набил татуировку с изображением лица жены на задней части шеи.