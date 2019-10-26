Жительницу Таиланда едва не кремировали заживо

Пять слонов погибли, спасая слоненка в Таиланде. Видео Подробнее

Финидж Сопаджорн, имевшую опухоль щитовидной железы, признали мертвой 20 октября. После этого 70-летняя женщина три дня пролежала в гробу в местном буддистском храме.

Перед кремацией ее муж Тавин начал обряд омовения. Когда он стал протирать супруге лицо, то заметил, как дрожат ее веки. Также он почувствовал слабое дыхание женщины.

«Я пожелал ей счастливой следующей жизни, а затем увидел, как ее веки начали двигаться», — сказал он.

Мужчина обнял свою жену и позвал детей, но они посчитали, что у него галлюцинация. Однако невестка, работающая врачом, подтвердила, что женщина жива.

Финидж доставили в больницу в тяжелом состоянии. Родственники считают, что она вряд ли поправится.