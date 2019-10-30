Жительницу Шотландии взбесил свадебный торт дочери

Шотландку Лорейн шокировал приготовленный кондитером свадебный торт. Ее подруга рассказала в Facebook об этой истории.

Дочь Лорейн заказала кондитеру торт за несколько месяцев до торжества и отправила снимок желаемого изделия. Торт необходимо было украсить цветами, имитацией жемчуга и пищевой фольгой. Десерт стоил более 200 долларов.

Однако, по словам подруги Лорейн, кондитер создал совсем не то, что хотела получить невеста. Руководство отеля, в который доставили торт, помогло молодоженам выйти из этой ситуации. Персонал срочно отправился за новым десертом.

«Это должен был быть свадебный торт дочери моей подруги». Женщина описала его как «нечто, что может сделать пятилетний ребенок», — отметила подруга Лорейн. Она также оставила ссылку на пекаря и посоветовала не обращаться к нему.

Кондитер позже удалил свою страницу из-за большого количества негативных комментариев.