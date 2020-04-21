Жительницу Канады спасла от пули силиконовая грудь

По данным издания, пуля застряла справа под грудью, в нижней части грудной клетки. Пройдя через имплантат левой груди, она перевернула правый и сломала ребро. Врачи заметили, что пуля могла бы попасть прямо в сердце и женщина скончалась бы на месте. Она довольно быстро восстановилась после того, как хирурги удалили имплантаты и очистили рану.