Жительницу Канады спасла от пули силиконовая грудь
30-летняя жительница Торонто чудом осталась жива. Ее случайно подстрелили, когда она шла по улице. Женщине спасли жизнь силиконовые имплантаты груди, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, пуля застряла справа под грудью, в нижней части грудной клетки. Пройдя через имплантат левой груди, она перевернула правый и сломала ребро. Врачи заметили, что пуля могла бы попасть прямо в сердце и женщина скончалась бы на месте. Она довольно быстро восстановилась после того, как хирурги удалили имплантаты и очистили рану.