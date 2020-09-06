Жительницу Эквадора попытались ограбить во время урока в Zoom

Несколько мужчин вломились в дом студентки из Эквадора и попытались ее ограбить. Но поживиться имуществом девушки помешал запущенный урок в приложении Zооm. Студенты наблюдали за преступниками онлайн и вызвали полицию.

Девушка слушала лекцию в Zoom 4 сентября, пишет LADbible. В это время в ее дом в эквадорском Амбато вломились мужчины в масках. Все остальные студенты увидели, как за спиной одногруппницы появились люди, а затем она в ужасе встала с кресла. Никто не слышал их разговора, но было понятно, что девушке стали угрожать.

«Скорее позвоните в полицию. Позвоните родителям», — попросил студентов преподаватель во время ограбления.

После этого мужчины забрали компьютер и трансляция прервалась. Через некоторое время полиция Эквадора задержала подозреваемых. Об этом в Twitter сообщила министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо.

«Полиция Эквадора задержала виновных в краже дома в Амбато. Преступление было записано на видео, в то время как студентка проходила занятия онлайн», — написала она.

Сейчас сама студентка находится в безопасности. Кроме того, девушке вернули украденный компьютер.