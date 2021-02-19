Жительницу Аляски во время похода в туалет укусил медведь

Жительница Аляски во время похода в туалет на улице подверглась нападению. Заглянув в выгребную яму, она увидела огромную морду медведя.

Вместе с братом Шэннон Стивенс отдыхала в лесной хижине на озере Чилкут. Никого из них не смущало, что все удобства были на улице до тех пор, пока не узнали, кто любит посидеть в выгребной яме. Об этом сообщило американское издание Anchorage Daily News.

«Я просто села, и кто-то тут же укусил меня. Я вскочила, закричала, позвала брата», — сказала Стивенс.

Когда брат Эрик услышал крики сестры, он подумал, что ее укусила норка или белка. Он схватил фонарь и выбежал на помощь Шэннон.

«Я спросил: „Что тебя укусило? И где же он?“ И она сказала: „В дыре“. Я посветил фонарем, открыл крышку. На уровне сиденья унитаза на меня смотрела медвежья морда цвета корицы, достаточно большая, чтобы заполнить дыру», — рассказал он.

Брат и сестра захлопнули сиденье и выбежали из уборной. На следующий день медведя уже не было в выгребной яме.

Биолог департамента дикой природы Аляски Карл Кох сначала не поверил рассказу Стивенсонов. Но когда увидел фотографии следов, убедился в правдивости их истории.

В интервью журналистам Шэннон рассказала, что укус был несильный, но на его месте остался синяк.