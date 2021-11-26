Жительницу Афганистана с обложки National Gеоgrарhiс эвакуировали в Италию

Жительница Афганистана Шарбат Гула, лицо которой известно в мире благодаря фото на обложке National Geographic, сейчас находится в Италии. Ее эвакуировали с родины в Европу после захвата власти в южноазиатской стране талибами*.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи в Риме, женщину перевезли в Италию по программе помощи афганским беженцам и их интеграции.

«Вслед за обращениями со стороны представителей гражданского общества и ряда неправительственных организаций о помощи Гуле покинуть страну после августовских событий Совмин Италии взял на себя организацию ее перевозки в Рим», — приводит агентство слова Киджи.

Американский фотограф Стив Маккарри снял Гулу, когда ей было 12 лет, в 1985 году. Он встретил девочку с выразительными зелеными глазами в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе после налета на ее деревню — Гула тогда осталась сиротой. Ее портрет поместили на обложку журнала National Geogaphic. Эту фотографию Гулы из архивов издания продали на аукционе в 2012 году за 178,9 тысячи долларов.

*«Талибан»/талибы — запрещенная в России террористическая организация.