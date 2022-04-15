Жительнице Латвии не понравилось поведение украинских беженцев

Жительница Латвии, которая занимается волонтерской деятельностью, пожаловалась на поведение украинских беженцев. Об этом написало ИА Nation News.

По словам девушки, украинцы отказываются принимать помощь, поскольку волонтеры не предоставляют им роскошные условия проживания.

«Мы с командой почти месяц работаем волонтерами и помогаем семьям украинских беженцев. Мы помогали людям добираться от с границы Львова до Латвии. Беженцам был предоставлен бесплатный транспорт, мы искали им временное жилье», — рассказала женщина.

Она заявила, что украинцы сначала едут в Польшу, где получают банковскую карту и пособие. Затем они посещают Германию, Литву и Латвию. Во всех этих странах они также оформляют пособие беженца.