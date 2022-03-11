Жительница Западной Украины осудила атаки ВСУ на Чернобыльскую АЭС

Нанесенный украинскими военными удар по подстанции и ЛЭП, которые обслуживают Чернобыльскую АЭС, сочли неприемлемым поступком. ВСУ уличили в игнорировании всех существующих норм приличия.

Мнением о происходящем на Украине поделилась с «Известиями» жительница Западной Украины Ирина.

«У меня складывается ощущение, что все переходит в такую фазу, когда все нормы приличия отброшены далеко и забыты», — сказала она.

Женщина призналась, что не понимает, стоит ли верить данным, которые публикуют украинские средства массовой информации.

«Когда я их смотрю, у меня складывается ощущение, что наши герои показывают какие-то невероятные и колоссальные успехи на фронтах, такие, наверное, как Сталину в 44-м году и не снились», — отметила она.

Последние годы жителей Западной Украины, по словам Ирины, особенно не интересовались реальными событиями в Донбассе. Поэтому они и не могут понять, зачем России нужна спецоперация на Украине и почему так важно защитить ДНР и ЛНР. Женщина выразила уверенность в том, что накал ситуации не позволил пойти по другому пути разрешения конфликта.

Ирина призналась, что хотела бы возвращения того времени, когда русские и украинцы считали себя единым целым. Однако она не верит, что нынешние украинские власти способны измениться и поменять свои взгляды.