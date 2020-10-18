Жительница Замбии застукала своего мужа во время попытки пожениться второй раз. Видео

Жительница Замбии несколько месяцев жила в неведении, что ее муж крутит роман на стороне. Он врал ей, что ездит в командировки. Замбиец захотел взять в жены свою любовницу, но разводиться не пожелал. Обманутая женщина ворвалась в храм во время свадьбы и устроила скандал.

Как сообщил портал The Zambian Observer, теперь лжецу грозит тюрьма за многоженство, которое в Замбии запрещено законом. Видео с расстроенной церемонии попало в Сеть.

Авраам Муюнда работает в налоговом управлении. На своей супруге он женат уже несколько лет, у них трое детей.

На кадрах видно, что у женщины практически истерика, она очень громко возмущается. Гости праздника пытаются ее успокоить, но это еще сильнее злит жену изменника. В храм она пришла с маленьким ребенком за спиной, пробралась к алтарю и на повышенных тонах рассказала священнику правду об участниках церемонии.

Сейчас неверный муж находится в полиции. Ему светит уголовка. Если мужчину признают виновным, он может отправиться за решетку на семь лет.