Жительница Великобритании пожаловалась на недостаточные меры для борьбы с коронавирусом

Женщина уточнила, что ее отец, погибший после заражения коронавирусом, приехал в Великобританию из французской деревни.

«Вскоре после введения карантина у нас стали появляться симптомы COVID-19. Они не проходили около двух недель. Потом я пошла на поправку, мой муж и мама тоже, а вот отцу все никак не становилось лучше. Его состояние стало существенно и очень стремительно ухудшаться», — отметила де Прюдо.

По ее словам, отец чувствовал сильное головокружение и дезориентацию. Спустя некоторое время у него произошел сердечный приступ и кровоизлияние в мозг.

«Тест на COVID-19 оказался положительным. Следующие три дня он провел в отделении интенсивной терапии. Утром 14 апреля его перевели на ИВЛ», — подчеркнула собеседница издания.

Медицинские работники отключили системы жизнеобеспечения, когда у пациента обнаружили серьезные проблемы с почками. В тот день он ушел из жизни.

«Если бы в марте были приняты другие решения, то мой отец не смог бы прилететь в Великобританию ввиду карантина. Он бы оставался в безопасности в той французской деревне, где нет случаев инфицирования», — добавила де Прюдо.

По мнению британки, тест на коронавирус помог бы выявить заражение раньше.

«Правительство принимает недостаточно мер для разъяснения имеющихся рисков. Нас не просят носить маски. Я знаю, что в некоторых странах темп передачи вируса очень низкий, потому что все носят маски. В ходе ежедневных брифингов об этом всём говорят так, словно речь идет просто о цифрах в таблице, а не реальных человеческих жизнях и скорбящих семьях», — заключила она.