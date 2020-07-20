Жительница Великобритании боролась с COVID-19 рекордные 130 дней

По данным издания, 35-летняя Бридл заразилась новым вирусом во время поездки в Марокко в начале марта. После возвращения в Великобританию у нее выявили первые признаки COVID-19. Вскоре она почувствовала себя совсем плохо и не смогла самостоятельно дышать. Женщину подключили к ИВЛ. Бридл впала в кому, в которой находилась 40 дней.

Во время болезни у нее развились пневмония и сепсис. Медикам удалось восстановить работу ее легких на 70%. Одно легкое у Бридл больше не функционирует. Сейчас она заново учится ходить из-за ослабления мышц. Врачи уверены, что занятия физкультурой позволят женщине вернуться к обычной жизни.

«Она мое медицинское чудо. Пробыть на ИВЛ так долго и выжить — это необычайно. Я не могу дождаться, чтобы увидеть ее снова», — приводит издание слова мужа Бридл.

За все время пандемии британские медики выявили свыше 296 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли более 45 тысяч человек. Ранее власти Великобритании отказались от ежедневной публикации данных по смертности от COVID-19. Руководство страны считает, что цифры могут быть завышены. Специалисты пересмотрят метод подсчета данных.