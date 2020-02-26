Жительница Тенерифе рассказала о карантине в отеле
Жительница Санта-Круз-де-Тенерифе Полина Поли рассказала, что территорию отеля, откуда увезли заболевшего коронавирусом, оцеплена полицией. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В отеле на острове Тенерифе у туриста из северной Италии подтвердили коронавирус.
По словам Полины Поли, заболевшего госпитализировали, а остальных постояльцев осматривают вирусологи. В отеле находится более тысячи туристов.
«Тысяча человек находятся в отеле, и что дальше с ними будет — никто не знает. Сейчас у каждого постояльца берут анализы и необходимые пробы и информация постоянно обновляется. Но, пока, мы знаем только то, что в госпиталь увезен один человек», — рассказала местная жительница.
Напомним, на севере Италии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. На данный момент в стране выявили 322 случая заболевания.