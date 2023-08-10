Мир 10 августа 2023, 14:29 Жительница Тайваня умерла после похода в аквапарк из-за «поедающей мозг» амебы Центр по контролю за заболеваниями Тайваня: женщина умерла из-за амебы Неглерия Фоулера Unsplash

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Жительница Тайваня скончалась из-за заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которую называют «поедающей мозг». О смерти женщины сообщил Центр по контролю за заболеваниями Тайваня (CDC) на своем сайте.

Умершей было чуть больше 30 лет. По данным ведомства, женщина не выезжала за границу в последнее время.

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«До того как заболеть, женщина побывала в крытом аквапарке», — указали в CDC.

У жительницы Тайваня появились головная боль, трудноподвижность шеи и плеч 26 июля. Пациентка обратилась к врачу, когда у нее поднялась температура, а также возникли озноб, боль в шее и судороги. Затем болезнь стала стремительно прогрессировать, и 1 августа женщина скончалась.

Лабораторные исследования показали, что причиной смерти стала амеба Неглерия Фоулера. Обычно она попадает в организм человека вместе с водой через нос, а затем проникает в мозг.

В Центре по контролю за заболеваниями отметили, что предыдущий такой случай зарегистрировали на Тайване в 2011 году. Это очень редкая болезнь, при которой смертность составляет 99%, указали в CDC.

В начале июля 30-летний пакистанец умер от заражения «поедающей мозг» амебой. Незадолго до смерти мужчина попал в больницу с головной болью и высокой температурой.

В Роспотребнадзоре отмечали, что в России случаев этой болезни не регистрировали. Амеба Неглерия Фоулера не водится в российских водоемах, указали в ведомстве.