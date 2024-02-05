Мир 05 февраля 2024, 15:12 Жительница США Уоррен, отметившая 103-й день рождения, назвала любовь секретом своего долголетия

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Жительница США Руби Уоррен недавно отметила 103-й день рождения. Секретом своего долголетия она назвала любовь, сообщил сайт Fox 32 Chicago.

Женщина живет в городе Чикаго, штат Иллинойс. Свой очередной день рождения она отметила в кругу семьи и друзей, сообщило Utro.ru.

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«Нужно почтительно относиться к родителям и соседям, любить друг друга без какой-либо вражды. И не забывать о Боге», — подчеркнула Руби Уоррен.