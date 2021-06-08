Жительница Шотландии получила от любовницы своего мужа печенье с извинениями

В Шотландии местная жительница отправила супруге своего любовника печенье с извинениями. Подробностями поделилась «Газета.ru».

Девушка получила печенье в день годовщины расставания с мужем. Оказалось, что он обманывал обеих дам. Телефонная переписка вскрыла ложь. Несмотря на произошедшее, девушкам удалось подружиться.

«Это годовщина моего ухода от мужа, поэтому девушка, у которой был роман с ним, не знала его настоящего имени и подвергалась довольно жестокому обращению с его стороны», — поделилась шотландка.