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    08 июня 2021, 09:01

    Жительница Шотландии получила от любовницы своего мужа печенье с извинениями

    Артур Блянихов

    В Шотландии местная жительница отправила супруге своего любовника печенье с извинениями. Подробностями поделилась «Газета.ru».

    Девушка получила печенье в день годовщины расставания с мужем. Оказалось, что он обманывал обеих дам. Телефонная переписка вскрыла ложь. Несмотря на произошедшее, девушкам удалось подружиться.

    «Это годовщина моего ухода от мужа, поэтому девушка, у которой был роман с ним, не знала его настоящего имени и подвергалась довольно жестокому обращению с его стороны», — поделилась шотландка.