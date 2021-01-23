Жительница «самого страшного дома Англии» рассказала о полтергейсте

Жительница «самого страшного дома в Англии» Ширли Хитчингс рассказала, что много лет ее и ее семью преследовал полтергейст, которому они дали имя Дональд.

По данным The Sun, этот дом находится в районе Баттерси. Впервые с паранормальными явлениями Хитчингс столкнулась в 15 лет. Она нашла дома дорогой серебряный ключ, который никто из ее родственников раньше не видел, и ни к какой двери он не подходил.

Потом неоднократно женщина якобы сталкивалась с самостоятельно передвигающимися предметами и разжигающимся огнем. Хитчингс рассказала, что однажды родители облили ее святой водой, но это не помогло, и после этого она обнаружила порванные занавески.

Хитчингс рассказала, что она вышла замуж и переехала в Западный Суссекс, но полтергейст отправился за ней. Исчез он лишь спустя три года, в 1968 году. Никаких доказательств его существования до сих пор нет.