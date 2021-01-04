Жительница Португалии умерла после прививки вакциной Pfizer

В официальном заявлении Португальского института онкологии выразили соболезнования родным и близким Асеведо и отметили, что о причинах наступления смерти сообщат позднее, в соответствии с принятыми в таких обстоятельствах процедурами.

Отец умершего медика заявил, что хочет знать, что стало причиной смерти. По его словам, его дочь нашли мертвой около 11:00 утра в прошлую пятницу, после того как она уехала из дома после ужина в канун Нового года.

«Моя дочь ушла из дома, и я больше никогда не видел ее живой. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы», — заявил он.

По данным СМИ, Соня Асеведо жила в городе Майя недалеко от Порту. Умерла она в доме своего партнера в городе Торфа. Дочь покойной заявила, что после прививки мама говорила о небольшом дискомфорте в месте, где ставили укол. В остальном с ней все было в порядке.

Соня Асеведо стала одним из 538 сотрудников Португальского института онкологии. По данным Министерства здравоохранения страны, с начала пандемии выявили 427 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составило 7118. Первая волна заражения прошла для Португалии достаточно мягко, но количество заражений сильно возросло начиная с осени.