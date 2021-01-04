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    04 января 2021, 19:57

    Жительница Португалии умерла после прививки вакциной Pfizer

    Анатолий Минкин

    Врач из Португальского института онкологии Соня Асеведо умерла через двое суток после прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer. На месте работы женщины заявили, что она не жаловалась ни на какие побочные эффекты после укола. Об этом сообщило издание Daily Mail.
    Жительница Португалии умерла после прививки вакциной Pfizer

    В официальном заявлении Португальского института онкологии выразили соболезнования родным и близким Асеведо и отметили, что о причинах наступления смерти сообщат позднее, в соответствии с принятыми в таких обстоятельствах процедурами.

    Отец умершего медика заявил, что хочет знать, что стало причиной смерти. По его словам, его дочь нашли мертвой около 11:00 утра в прошлую пятницу, после того как она уехала из дома после ужина в канун Нового года.

    «Моя дочь ушла из дома, и я больше никогда не видел ее живой. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы», — заявил он.

    По данным СМИ, Соня Асеведо жила в городе Майя недалеко от Порту. Умерла она в доме своего партнера в городе Торфа. Дочь покойной заявила, что после прививки мама говорила о небольшом дискомфорте в месте, где ставили укол. В остальном с ней все было в порядке.

    Соня Асеведо стала одним из 538 сотрудников Португальского института онкологии. По данным Министерства здравоохранения страны, с начала пандемии выявили 427 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составило 7118. Первая волна заражения прошла для Португалии достаточно мягко, но количество заражений сильно возросло начиная с осени.