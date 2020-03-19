Жительница Нью-Йорка рассказала о жизни в городе во время распространения коронавируса
Сайт «ПолитЭксперт» пообщался с жительницей Нью-Йорка. В беседе она рассказала о том, как протекает жизнь в городе во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Собеседница сообщила, что город живет своей жизнью. Однако людей на улицах стало меньше. Жители также пользуются общественным транспортом, как и раньше, и продолжают брать кофе на вынос.
Кафе, бары и рестораны работают в неполном режиме. Посидеть там не удастся, зато можно взять еду с собой или осуществить доставку. Дефицита продуктов в магазинах девушка не заметила. Она отметила, что товары скупают быстрее, чем их успевают выкладывать на полки.
Карантин коснулся образовательных учреждений и различных компаний. Жителям предлагают посидеть дома какое-то время.
«Отменены все мероприятия. Права не получить, в суд не сходить», — заявила собеседница издания.