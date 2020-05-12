Жительница Нью-Йорка нашла необычный скелет морского животного
Женщина, проживающая в Нью-Йорке, сделала необычную находку. На берегу побережья она обнаружила скелет морского животного. У него были зубы на хвосте. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.
Лия Деннисон, жительница Нью-Йорка, нашла скелет на Брайтон-Бич. У выброшенного на берег животного был длинный хвост, покрытый странными наростами, напоминающими зубы или шипы.
Есть несколько версий, кем же было это существо. По одной из них — морской лисицей, известной так же, как колючий или шиповатый скат. Однако они проживают в восточном побережье Атлантического океана.