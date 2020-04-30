Жительница Нигерии рассказала о состоянии страны в период пандемии

Собеседница издания уточнила, что Нигерия столкнулась со сложной экономической ситуацией. Граждане остались без работы, поэтому боятся умереть от голода, а не заразиться вирусом.

Власти Нигерии объявили карантин 30 марта. Сначала местные жители не могли даже выйти на улицу, однако позже появилась возможность ходить в магазины и аптеки.

«Ношение масок со вчерашнего дня тоже объявили обязательным. До этого оно было свободным: можно было надевать или не надевать», — заметила россиянка.

По ее словам, в супермаркетах антисептиком обрабатывают тележки, продуктовые корзины и дверные ручки. Посетителям измеряют температуру.

Девушка предположила, что установленные меры будут упрощать, если снизится число заразившихся в стране. Она обратила внимание на то, что из-за карантина преступность сильно возросла.

«Я думаю, все-таки власти начнут немного смягчать правила, иначе стране просто не выжить», — добавила россиянка.

Карантин из-за коронавируса спровоцировал вспышку полиомиелита в Нигерии.