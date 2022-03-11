Жительница Нигерии придумала кроватку, помогающую лечить желтуху у младенцев

Уроженка Нигерии Виртью Оборо спроектировала кроватки для новорожденных, которые помогают побороть желтуху — заболевание, возникающее в следствие повышенного образования билирубина в крови младенца. Об этом написало издание Good News Network.

Кроватки A’Glow, созданные Юборо, излучают синий свет, который как раз-таки и борется с желтухой. По сравнению с аппаратами фототерапии, они работают на солнечных батареях и стоят в шесть раз дешевле, сообщил «Ридус».

Для того, чтобы кроватки были максимально удобные и ни одна деталь не могла навредить младенцу, женщина пригласила на помощь врача-педиатра. Новые изобретения появились в 500 больницах Нигерии и смогли вылечить от желтухи уже 300 тысяч младенцев.