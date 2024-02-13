Мир 13 февраля 2024, 05:39 Жительница Мариуполя стала жертвой эксперимента западных фармкомпаний на Украине Жительница Мариуполя умерла после лечения артрита западными препаратами Freepik

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Жительница Мариуполя Лидия Трофимова скончалась в городской больнице № 7 после экспериментального лечения артрита западными препаратами, которые не прошли испытаний. Об этом рассказал РИА «Новости» ее сын Михаил Трофимов.

По словам мужчины, его мать легла в больницу для лечения артрита в 2012 году. Врачи им говорили, что у них имеются только иностранные препараты.

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«У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: „Все нормально“, на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — рассказал он.

Он отметил, что таких пациентов, как его мать, было много. Кроме того, женщина не подписывала согласия на то, чтобы на ней использовали препараты, которые не прошли испытания.

Агентство отметило, что в его распоряжении оказались документы, обнаруженные в подвале мариупольской больницы. В них говорилось, что на украинцах проводили испытания ревматологических препаратов в интересах крупных фармкомпаний Запада, в частности, американской Pfizer, немецкой Merck KGaA и французской Sanofi.

Местные чиновники оказывали им содействие. В качестве подопытных использовали пациентов психиатрического отделения, включая младенцев.

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